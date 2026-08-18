Rondo: 'Öfkeli bir Jaylen Brown, NBA için korkutucu olacak'

NBA'in eski yıldızlarından Rajon Rondo, Boston Celtics'ten Philadelphia 76ers'a takas edilen Jaylen Brown'ın yaz boyunca gördüğünü düşündüğü "saygısızlığı" motivasyon kaynağı olarak kullanacağını düşünüyor.
Rondo'ya göre kendisini kanıtlamak isteyen bir Brown, NBA'in geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rondo, Jaylen Brown'ın Philadelphia 76ers formasıyla geçireceği ilk sezona oldukça yüksek bir motivasyonla başlayacağını düşünüyor.
"Road Trippin' Show" programında konuşan Rondo, Brown'ın Celtics'ten Philadelphia'ya gönderilmesinin ardından maruz kaldığı eleştirileri ve kendisine yönelik "saygısızlığı" sahada motivasyona dönüştürebileceğini söyledi.
Rondo, "Öfkeli bir Jaylen Brown... Yaz boyunca gördüğü saygısızlık... Oyuncuları böyle bir ruh haline soktuğunuzda veya böyle bir sezonun ardından geldiklerinde, kanıtlayacak çok şeyleri oluyor. Hadi ama. Bu, lig için korkutucu olacak" ifadelerini kullandı.
Brown, kariyerinin istatistiksel açıdan en üretken normal sezonundan geliyor.
29 yaşındaki yıldız, Boston formasıyla çıktığı 71 karşılaşmada 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı. Brown saha içinden yüzde 47,7, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 79,5 isabet oranıyla oynadı.
Brown'ın 28,7 sayılık ortalaması kariyer rekoru olurken, bir önceki sezon kaydettiği 22,2 sayı ortalamasının da önemli ölçüde üzerine çıktı. Yıldız oyuncu ayrıca All-NBA İkinci Takımı'na seçildi ve MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Tüm bu performansa rağmen Celtics, Brown'ı 6 Temmuz'da Philadelphia'ya takas etti.
Boston bu takas karşılığında Paul George, korumasız iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı aldı. Böylece 2016 NBA Draftı'nın üçüncü sırasında Celtics tarafından seçilen Brown'ın Boston'daki 10 yıllık dönemi sona erdi.
Rondo'ya göre kendisini kanıtlamak isteyen bir Brown, NBA'in geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rondo, Jaylen Brown'ın Philadelphia 76ers formasıyla geçireceği ilk sezona oldukça yüksek bir motivasyonla başlayacağını düşünüyor.
"Road Trippin' Show" programında konuşan Rondo, Brown'ın Celtics'ten Philadelphia'ya gönderilmesinin ardından maruz kaldığı eleştirileri ve kendisine yönelik "saygısızlığı" sahada motivasyona dönüştürebileceğini söyledi.
Rondo, "Öfkeli bir Jaylen Brown... Yaz boyunca gördüğü saygısızlık... Oyuncuları böyle bir ruh haline soktuğunuzda veya böyle bir sezonun ardından geldiklerinde, kanıtlayacak çok şeyleri oluyor. Hadi ama. Bu, lig için korkutucu olacak" ifadelerini kullandı.
Brown, kariyerinin istatistiksel açıdan en üretken normal sezonundan geliyor.
29 yaşındaki yıldız, Boston formasıyla çıktığı 71 karşılaşmada 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı. Brown saha içinden yüzde 47,7, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 79,5 isabet oranıyla oynadı.
Brown'ın 28,7 sayılık ortalaması kariyer rekoru olurken, bir önceki sezon kaydettiği 22,2 sayı ortalamasının da önemli ölçüde üzerine çıktı. Yıldız oyuncu ayrıca All-NBA İkinci Takımı'na seçildi ve MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Tüm bu performansa rağmen Celtics, Brown'ı 6 Temmuz'da Philadelphia'ya takas etti.
Boston bu takas karşılığında Paul George, korumasız iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı aldı. Böylece 2016 NBA Draftı'nın üçüncü sırasında Celtics tarafından seçilen Brown'ın Boston'daki 10 yıllık dönemi sona erdi.