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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Eleni Markou'yu açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Eleni Markou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Eleni Markou'yu açıkladı
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Yunan orta saha oyuncusu Eleni Markou'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mız, Yunanistan Kadın Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Eleni Markou ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen deneyimli oyuncu, milli formayla 70'in üzerinde karşılaşmada görev yaparak 10 gol kaydetti.

Eleni, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında sarı-kırmızılı takımda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Sezon için gerçekten heyecanlıyım. Elbette hedeflerim var. Ben hedefleri yüksek olan, başarıya odaklı biriyim. Buraya bir sebep için geldim. İşimi yüzde yüz yapmak için buradayım. Çalışmaya mümkün olan en kısa sürede başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız bizden en iyisini beklesin." diye konuştu.

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