Galatasaray'da Torreira için kritik gelişme!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Uruguaylı futbolcunun Fiorentina'ya dönmek istediğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TORREIRA FIORENTINA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Di Marzio'nun haberine göre Lucas Torreira, yeniden Fiorentina forması giymek istiyor. Uruguaylı oyuncunun menajeri Pablo Bentancur'un, futbolcusunun Fiorentina'ya dönme isteğini Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye ilettiği belirtildi.
Ancak Fiorentina'nın şu an için orta saha bölgesinde yeni bir oyuncuya ihtiyaç duymadığı aktarıldı. İtalyan kulübünün mevcut kadrosunda bu bölgede yeterli sayıda futbolcu bulunduğu ve bu nedenle Torreira transferinin şu aşamada gündemde olmadığı kaydedildi.
AYRILIK OLURSA GÜNDEME GELECEK
Di Marzio, Fiorentina'nın orta saha bölgesinde ayrılıkların yaşanması halinde Torreira'nın yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Böyle bir durumda Uruguaylı futbolcunun transferinin gelecekte bir seçenek olabileceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"
Torreira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA
2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Söz konusu 4 senede 176 maçta 14.050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol - 17 asistlik istatistik yakaladı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Uruguaylı futbolcunun Fiorentina'ya dönmek istediğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TORREIRA FIORENTINA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Di Marzio'nun haberine göre Lucas Torreira, yeniden Fiorentina forması giymek istiyor. Uruguaylı oyuncunun menajeri Pablo Bentancur'un, futbolcusunun Fiorentina'ya dönme isteğini Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye ilettiği belirtildi.
Ancak Fiorentina'nın şu an için orta saha bölgesinde yeni bir oyuncuya ihtiyaç duymadığı aktarıldı. İtalyan kulübünün mevcut kadrosunda bu bölgede yeterli sayıda futbolcu bulunduğu ve bu nedenle Torreira transferinin şu aşamada gündemde olmadığı kaydedildi.
AYRILIK OLURSA GÜNDEME GELECEK
Di Marzio, Fiorentina'nın orta saha bölgesinde ayrılıkların yaşanması halinde Torreira'nın yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Böyle bir durumda Uruguaylı futbolcunun transferinin gelecekte bir seçenek olabileceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"
Torreira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA
2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Söz konusu 4 senede 176 maçta 14.050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol - 17 asistlik istatistik yakaladı.