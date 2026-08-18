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Sivasspor Mosah Muhammed'i duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Göztepe'den Mosah Muhammed'i renklerine bağladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 21:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sivasspor Mosah Muhammed'i duyurdu!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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