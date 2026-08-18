Sivasspor Mosah Muhammed'i duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.