Alanyaspor, Fenerbahçe'de Emre Demir'i istiyor

Transferde genç isimlere yönelen Corendon Alanyaspor'un, bu kez Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AlanyaPostası'nın haberine göre; Süper Lig'in Akdeniz ekibinin, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
EMRE DEMİR İÇİN DİĞER TALİPLER
Emre Demir ile CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve RB Salzburg'un da ilgilendiği iddia edildi.
ÜMİT AKDAĞ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Demir'in, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ümit Akdağ için yapılacak pazarlıklarda takas ve para formülüyle kullanılabileceği ileri sürüldü.
Emre Demir, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor forması giydi.
EMRE DEMİR İÇİN DİĞER TALİPLER
Emre Demir ile CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve RB Salzburg'un da ilgilendiği iddia edildi.
ÜMİT AKDAĞ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Demir'in, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ümit Akdağ için yapılacak pazarlıklarda takas ve para formülüyle kullanılabileceği ileri sürüldü.
Emre Demir, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor forması giydi.