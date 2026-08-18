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Alanyaspor, Fenerbahçe'de Emre Demir'i istiyor

Corendon Alanyaspor'un, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etmek istediği ve sarı-lacivertli kulübe teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi. Emre Demir için Avrupa'dan CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve RB Salzburg'un da talip olduğu ileri sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 19:21
Fotoğraf: X.com
Alanyaspor, Fenerbahçe'de Emre Demir'i istiyor
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Transferde genç isimlere yönelen Corendon Alanyaspor'un, bu kez Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AlanyaPostası'nın haberine göre; Süper Lig'in Akdeniz ekibinin, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

EMRE DEMİR İÇİN DİĞER TALİPLER

Emre Demir ile CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve RB Salzburg'un da ilgilendiği iddia edildi.

ÜMİT AKDAĞ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Demir'in, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ümit Akdağ için yapılacak pazarlıklarda takas ve para formülüyle kullanılabileceği ileri sürüldü.

Emre Demir, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor forması giydi.

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