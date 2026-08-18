Fenerbahçe'de Asensio ve Lukaku için karar!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı ilk maçta sahaya çıkacağı 11 belli oldu. Marco Asensio ve yeni transfer Romelu Lukaku, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:





Ederson Moraes, Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Vedat Muriqi.





ASENSIO VE LUKAKU YEDEKTE

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve yeni transfer Romelu Lukaku teknik heyetin tercihiyle yedek kulübesinde yer aldı.





Sarı-lacivertlilerin yedekleri şu şekilde:





Kuzey Sapaz, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku.





İSMAİL KARTAL'DAN LYON AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Lyon'u uzun süredir takip ettiklerini belirterek rakibin organize bir takım olduğunu söyledi.





Kartal, "Birkaç gündür hazırlanıyoruz. Rakibimizle ilgili... Daha doğrusu biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon, organize bir takım, iyi pas yapıyorlar, hücuma organize çıkıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, ekip olarak bu yönde çalıştık." dedi.





"İYİ HAZIRLANDIK"

Lyon'a karşı nasıl oynayacakları konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Kartal, "Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor. Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk, iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.





"AVANTAJLI SKOR İSTİYORUZ"

Taraftar desteğine de dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın enerjisini, bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz. Taraftarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz." şeklinde konuştu.





"24 TANE DEĞERLİ OYUNCU VAR"

Asensio ve Lukaku'nun yedek kalmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kartal, kadrodaki tüm oyunculara güvendiklerini vurguladı.





İsmail Kartal, "Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik." açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe, Kadıköy'deki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.



