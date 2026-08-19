Fenerbahçe taraftarı istedi, Asensio girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Marco Asensio, taraftarların yoğun isteği sonrası oyuna dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
TARAFTAR İSTEDİ, ASENSIO GİRDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun oyuna girmesi için uzun süre tezahüratta bulundu.
Teknik direktör İsmail Kartal, tribünlerden yükselen tezahüratların ardından 73. dakikada Asensio'yu oyuna aldı.
Asensio, Anderson Talisca'nın yerine sahaya dahil olurken, Fenerbahçe taraftarları yıldız futbolcuya büyük destek verdi.