Göztepe Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak Sivasspor forması giyen Bekir Turaç Böke'ye "hoş geldin" denilerek yeni sezonda başarı dileğinde bulunuldu.
MUSAH MOHAMMED İÇİN ANLAŞMA
Öte yandan Göztepe'de forma giyen Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
MUSAH MOHAMMED İÇİN ANLAŞMA
Öte yandan Göztepe'de forma giyen Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.