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Göztepe Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 21:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak Sivasspor forması giyen Bekir Turaç Böke'ye "hoş geldin" denilerek yeni sezonda başarı dileğinde bulunuldu.

MUSAH MOHAMMED İÇİN ANLAŞMA

Öte yandan Göztepe'de forma giyen Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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