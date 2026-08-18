Fuat Çapa açıkladı: 'Ndiaye'nin yerine forvet arıyoruz'

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımdan ayrılan Cherif Ndiaye'nin yerine forvet arayışlarının sürdüğünü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
FORVET İÇİN BİRKAÇ İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Cherif Ndiaye'nin kiralık olarak başka bir takıma gittiğini hatırlatan Fuat Çapa, oyuncunun yerine forvet aradıklarını belirtti.
Yabancı sınırına dikkat çeken Çapa, "Cherif Ndiaye'nin yerine forvet bakıyoruz. Ancak yabancı sınırından dolayı kimse ayrılmadan başka bir yabancı futbolcu alamayız." dedi.
Yeni transferde doğru profili seçmeleri gerektiğini belirten Çapa, yaş, gerektiğinde çift forvet oynayabilme ve tek forvet olarak görev yapabilme özelliklerini değerlendirdiklerini ifade etti.
Çapa, "Birbirini tamamlayan, gerektiği zaman tek oynayabilen profilde oyuncu bakıyoruz. Bunların hepsini belirlememiz gerekiyor. Cherif Ndiaye'nin gitmesi bize orada bir yer açmış oldu. Ama forvet bulmak çok kolay değil açıkçası. Şu anda görüşmüş olduğumuz ve temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var." diye konuştu.
Transferlerin geciktiği yönündeki eleştirileri haklı ve anlaşılabilir bulduğunu söyleyen Çapa, transfer sürecindeki pazarlıkların ekonomik açıdan yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Gabriele Guarino transferini örnek gösteren Çapa, mayıs ayında oyuncu için 8 milyon euro istendiğini, haziranda bu rakamın 5 milyon euroya düştüğünü ve daha sonra daha düşük bir rakama transferin gerçekleştirildiğini anlattı.
Bazı oyuncularla performanslarından çok maliyetleri nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını belirten Çapa, mevcut maaşların yeni transferlerde ve sözleşme uzatma görüşmelerinde beklentileri artırabildiğini ifade etti.
Çapa, "Taraftarımız tabii ki transfer istemekle, beklemekle haklı. Ama bu sadece istemekle veya beklemekle olmuyor." dedi.
"SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 5"
Yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Çapa, yeni oyuncuların da ayrılan futbolcular kadar başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Çapa ayrıca takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade etti.
Sezon hedefleri hakkında da konuşan Çapa, "Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamış olursak bizim adımıza gerçekten çok onurlu bir sezon olmuş olacak. Ama gelecek sezon bu kadro daha büyük hedefler gerçekleştirmek zorunda. Sonuçta her sene kadro yapılanmasıyla belli hedef kovalama şansımız yok. Bunu net bir şekilde geçmişte de çok sayıda kulüpte de gördük. Çok transfer yapmak her zaman iyi takım olduğunu da göstermiyor. Bunu da çok fazlasıyla ülkemizde görüyoruz. O açıdan biraz daha kulübümüzün stratejik imkanları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor." İfadelerini kullandı.
FORVET İÇİN BİRKAÇ İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Cherif Ndiaye'nin kiralık olarak başka bir takıma gittiğini hatırlatan Fuat Çapa, oyuncunun yerine forvet aradıklarını belirtti.
Yabancı sınırına dikkat çeken Çapa, "Cherif Ndiaye'nin yerine forvet bakıyoruz. Ancak yabancı sınırından dolayı kimse ayrılmadan başka bir yabancı futbolcu alamayız." dedi.
Yeni transferde doğru profili seçmeleri gerektiğini belirten Çapa, yaş, gerektiğinde çift forvet oynayabilme ve tek forvet olarak görev yapabilme özelliklerini değerlendirdiklerini ifade etti.
Çapa, "Birbirini tamamlayan, gerektiği zaman tek oynayabilen profilde oyuncu bakıyoruz. Bunların hepsini belirlememiz gerekiyor. Cherif Ndiaye'nin gitmesi bize orada bir yer açmış oldu. Ama forvet bulmak çok kolay değil açıkçası. Şu anda görüşmüş olduğumuz ve temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var." diye konuştu.
Transferlerin geciktiği yönündeki eleştirileri haklı ve anlaşılabilir bulduğunu söyleyen Çapa, transfer sürecindeki pazarlıkların ekonomik açıdan yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Gabriele Guarino transferini örnek gösteren Çapa, mayıs ayında oyuncu için 8 milyon euro istendiğini, haziranda bu rakamın 5 milyon euroya düştüğünü ve daha sonra daha düşük bir rakama transferin gerçekleştirildiğini anlattı.
Bazı oyuncularla performanslarından çok maliyetleri nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını belirten Çapa, mevcut maaşların yeni transferlerde ve sözleşme uzatma görüşmelerinde beklentileri artırabildiğini ifade etti.
Çapa, "Taraftarımız tabii ki transfer istemekle, beklemekle haklı. Ama bu sadece istemekle veya beklemekle olmuyor." dedi.
"SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 5"
Yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Çapa, yeni oyuncuların da ayrılan futbolcular kadar başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Çapa ayrıca takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade etti.
Sezon hedefleri hakkında da konuşan Çapa, "Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamış olursak bizim adımıza gerçekten çok onurlu bir sezon olmuş olacak. Ama gelecek sezon bu kadro daha büyük hedefler gerçekleştirmek zorunda. Sonuçta her sene kadro yapılanmasıyla belli hedef kovalama şansımız yok. Bunu net bir şekilde geçmişte de çok sayıda kulüpte de gördük. Çok transfer yapmak her zaman iyi takım olduğunu da göstermiyor. Bunu da çok fazlasıyla ülkemizde görüyoruz. O açıdan biraz daha kulübümüzün stratejik imkanları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor." İfadelerini kullandı.