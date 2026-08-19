Talisca: 'Önemli şeyler başaracağız'

Fenerbahçeli Anderson Talisca, Lyon ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının üzerlerinde baskı oluşturduğunu belirten Talisca, bu baskıyla başa çıkabileceklerini söyledi.
TALISCA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Talisca, "Fenerbahçe, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Üzerimizde çok fazla baskı var ama bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi bir takımız ve giderek daha fazla kenetleniyoruz. Bence bu yıl bizim için çok önemli bir yıl olacak, önemli şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA ÖVGÜ
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen Talisca, "Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu ve futbola aşık. Bugün harika bir şölen yarattılar." dedi.
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maçtı. Kendi evimizde, bizim açımızdan tam olarak istediğimiz sonucu alamadık ama artık önümüzdeki hafta turu geçmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TALISCA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Talisca, "Fenerbahçe, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Üzerimizde çok fazla baskı var ama bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi bir takımız ve giderek daha fazla kenetleniyoruz. Bence bu yıl bizim için çok önemli bir yıl olacak, önemli şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA ÖVGÜ
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen Talisca, "Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu ve futbola aşık. Bugün harika bir şölen yarattılar." dedi.
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maçtı. Kendi evimizde, bizim açımızdan tam olarak istediğimiz sonucu alamadık ama artık önümüzdeki hafta turu geçmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.