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Millilerden farklı zafer: Türkiye çeyrek finalde!

Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 61-40 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla çeyrek finale yükselirken 19 Ağustos Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Millilerden farklı zafer: Türkiye çeyrek finalde!
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Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Mioveni kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 16-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, soyunma odasına 37-20 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı bir ara 26 sayıya çıkaran milliler, 48-22'lik skorla en yüksek farkına ulaştı. Türkiye, son çeyreğe de 51-30 önde girdi.

Final periyodunda üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı takım, Hırvatistan'ı 21 sayı farkla 61-40 mağlup etti.

Türkiye'de Ezgi Ülker 19, Nisa Söylemez ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından salondaki az sayıdaki Türk taraftar büyük coşku yaşadı. Mioveni Spor Salonu'nda Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı çalarken Türk basketbolseverler milli takımın galibiyetini kutladı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP SLOVENYA

Genç milli takım, çeyrek finalde 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 13.00'te Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

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