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Musiala yine bayıldı! Sağlık durumunu açıkladı

Adı Galatasaray ile anılan Jamal Musiala, Heidenheim maçında kısa süreli bilinç kaybı yaşarken sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Musiala yine bayıldı! Sağlık durumunu açıkladı
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Transferde adı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala, Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmaya 61. dakikada dahil olan Musiala, 69. dakikada sağlık problemi nedeniyle oyundan çıktı.

Yıldız futbolcu, daha önce Leipzig ile oynanan hazırlık maçında da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle baygınlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

MUSIALA'DAN AÇIKLAMA

Yaşadığı sağlık problemi sonrası açıklamalarda bulunan Musiala, kendisinde nörolojik bir işlev bozukluğuna bağlı geçici ve kısa süreli bilinç kayıpları tespit edildiğini duyurdu.

Bayern Münihli futbolcu, "Bugün endişelerinizi gidermek ve size bir açıklama yapmak istiyorum: Bende, nörolojik bir işlev bozukluğuna dayanan, geçici olarak kısa süreli görülen ama tedavi edilebilir, kısa süreli bilinç kayıpları tespit edildi. İlk bakışta korkutucu göründüğünün farkındayım. Bu konuda en iyi tıbbi tedaviyi alıyorum ve oldukça iyimserim. Kulüp ve yakın çevrem her zaman yanımda ve bu yolda bana destek oluyorlar. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemim yok." ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Sakatlıklardan yana şanssız bir dönem geçiren Musiala, geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.

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