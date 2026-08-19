Vedat Muriqi: 'Lukaku'dan öğreneceğim çok şey var'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Lyon karşısında 80 dakika sahada kalan Muriqi, takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirtirken rövanş için umutlu konuştu.





"TARAFTARIMIZI FRANSA'YA DA BEKLİYORUZ"





Muriqi, "Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. Futbolun içinde bunlar var. İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladık. Kontrol bize geçti. Ara ara, maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk." dedi.





1-1'lik sonucun mağlubiyetten daha iyi olduğunu söyleyen Kosovalı golcü, "Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı. Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"GOLLER GELECEK"





Sakatlıktan dönüş sürecine de değinen Muriqi, "Yeni transferim, başlanabilecek en kötü şekilde başladım. Daha ikinci idmanda alt adalemi yırttım. Zamanından çok daha erken döndüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün staff seferber oldu. Onların sayesinde 80 dakika oynadım." diye konuştu.





Henüz gol atamamasının kendisi için sorun olmadığını belirten Muriqi, "Gol atmam lazım, bunu da biliyorum. Ben burada daha önce oynadım. Beni bilen bilir, amacım gol atmak değil takıma faydalı olmaktır. Benim için kafi takıma yardımcı olduysam, gol olursa iki kat daha mutlu olurum. Goller gelecek." dedi.





"LUKAKU'DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY OLACAK"





Lukaku'nun transferine de değinen Muriqi, "Çok çok iyi bir takımız. Dünya starı Lukaku geldi. Ondan öğreneceğim çok şey olacaktır. Birbirimizi tamamlayacağız. O da çok iyi niyetli bir insan. Fenerbahçe, her bölgede kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.



Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Muriqi, "40-50 küsur maç oynayacağız, Vedat oynayacak, Lukaku oynayacak. Bunların önemi yok. Ana hedefe kilitlendik. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, ligde şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



