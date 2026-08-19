Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.



Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Oğuz Çetin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE DAHA ETKİLİ OLMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin bir hafta içinde üçüncü maçına çıktığını belirten Oğuz Çetin, "Mücadele açısından maksimum seviyedeydik. Memnun edici bir durum. Ancak oyun anlamında daha etkin olması için katedilmesi gereken süre var. Üçüncü bölgede daha etkili olmalıyız. Bu tip maçlarda skoru da elde etmemiz lazım." dedi.





Rövanş için iddialı konuşan Çetin, "Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. İnancımız yüksek." ifadelerini kullandı.





TFF'YE; "O KURUMDAN BİR TALEBİMİZ OLMAZ!"

Gençlerbirliği maçının ertelenmemesi konusunda TFF'ye yönelik sert ifadeler kullanan Çetin, "Büyük Fenerbahçe kulübü, önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi durup dururken yapmadık." şeklinde konuştu.





Sturm Graz, Gençlerbirliği ve Lyon maçlarının yoğunluğuna dikkat çeken Çetin, "Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği ayın 15'inde, Lyon maçı 18'inde takımın fiziksel olarak rejenere olması, hazırlık yapması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Bir kez bir şey talep ettik. TFF bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi." dedi.





Çetin, "Bu ret cevabı veren TFF'den bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Başkanımız ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Böyle bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.





"KONYASPOR'U YENER, LYON'U ELEYİP TURU GEÇERİZ"

Fenerbahçe'nin kendi gücüne inandığını vurgulayan Çetin, "Kendimize olan inancımızla Konyaspor maçına çıkar kazanırız, hemen arkasından Lyon maçına gider turlarız. Kararlıyız. Böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak doğru olmaz." diye konuştu.





"HER BÖLGE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Stoper takviyesi yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çetin, "Her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden her bölge için çalışıyoruz. Çalışmalar sürdürülüyor. Neticesini alırız." dedi.





"ASENSIO VAZGEÇİLMEZ OYUNCUMUZ"

Marco Asensio'nun durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çetin, bazı oyuncuların sezona geç başlaması nedeniyle fiziksel olarak zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.





Çetin, "Bazı oyuncularımızın hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini aşama aşama artırdıkları için fiziksel sıkıntıları var. Lukaku'nun da hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, sonra 20-30 dakika. Onu koruyarak maç ritmini sağlayacaksak aynısı da Asensio ile ilgili." ifadelerini kullandı.





Asensio'nun geçen sezon yaşadığı sakatlığa dikkat çeken Çetin, "Geçen sene sakatlandı ve uzun süre futbol oynayamadı. Takıma katıldıktan sonra kendisini fiziksel olarak hazırlama sürecinde. Ben de TV'de yorumcuyken Marco der başka bir şey demezdim. Onun da bu süreci adım adım yaşaması, istenen form grafiğini yakalaması lazım." dedi.





Asensio'nun takım için önemini vurgulayan Çetin, "Asensio en değerli oyuncumuz, vazgeçilmez oyuncumuzdur. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncusu ama her oyuncunun süreye ihtiyacı var." şeklinde konuştu.





"OYUNCULARIN YÜZDE 100'E ULAŞMASI ZAMAN ALACAK"

Nene'nin de sakatlık sonrası adım adım ilerlediğini belirten Çetin, "Nene'yi de gördünüz, ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen ilk maçına çıktı, adım adım ilerleyecek." dedi.





Sezonun bu bölümünün oyuncular açısından zorlu geçtiğini ifade eden Çetin, "Bu haftalar zorlu haftalar oyuncular için. Oyuncuların kendilerini yüzde yüz fit duruma gelene kadar sancılı süreçleri yaşayacak." ifadelerini kullandı.



Asensio'nun form grafiğini yükseltmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Çetin, "Asensio çok önemli oyuncu. Form grafiğini yükseltmek için sürece ihtiyacı var. Adım adım yükseltiyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



