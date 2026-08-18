Erzurumspor'a Ganalı orta saha: Elisha Owusu

Yeni sezon öncesinde biri kaleci olmak üzere 5 transfer gerçekleştiren Erzurumspor FK, Amed karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Mavi-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri ise Ganalı ön libero Elisha Owusu oldu.
OWUSU İÇİN GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU
Erzurum Pusula Gazetesi'nin haberine göre, Erzurumspor FK, dış transferde en az 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken 28 yaşındaki Elisha Owusu'yu gündemine aldı.
Daha önce Lyon ve Gent formaları giyen Owusu ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi. Ganalı ön libero, kariyerinde Lyon ve Gent'in yanı sıra Gana Milli Takımı'nda da görev yaptı. Owusu ayrıca Gana ile Dünya Kupası'nda forma giydi.
AMED MAÇINDA EKSİKLER ORTAYA ÇIKTI
Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Erzurumspor FK, Amed karşılaşmasında bu transferlerden yalnızca birini ilk 11'de sahaya sürdü.
Karşılaşmada özellikle bazı bölgelerde yaşanan eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, taraftarların transfer beklentisini artırdı. Mavi-beyazlı taraftarlar, özellikle hücum hattının güçlendirilmesini isterken yönetimden transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala gerekli takviyeleri yapmasını bekliyor.
DUYGU DEMİR'DEN HÜCUM ELEŞTİRİSİ
Erzurumlu teknik adamlardan Duygu Demir de Amed karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede takımın hücum gücüne dikkat çekti.
Demir, "Pozisyon yok, hücum hattında yetersiziz. Amed maçında Erzurum hiçbir şey oynamadı. Bazı pozisyonların, mazeretlerin arkasına sığınmanın lüzumu yok. Kapanıp gol bulmak bu ligde zor" ifadelerini kullandı.
GÖZLER ERZURUMSPOR YÖNETİMİNDE
Amed karşısında alınan farklı yenilginin ardından Erzurumspor FK'da gözler yönetime çevrildi. Dış transferde en az 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlılarda, eksik bölgelerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Elisha Owusu'nun transferinde görüşmelerin sona yaklaştığı belirtilirken, Erzurumspor FK'nın transfer döneminin bitimine kadar kadrosuna başka takviyeler yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Mavi-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri ise Ganalı ön libero Elisha Owusu oldu.
OWUSU İÇİN GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU
Erzurum Pusula Gazetesi'nin haberine göre, Erzurumspor FK, dış transferde en az 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken 28 yaşındaki Elisha Owusu'yu gündemine aldı.
Daha önce Lyon ve Gent formaları giyen Owusu ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi. Ganalı ön libero, kariyerinde Lyon ve Gent'in yanı sıra Gana Milli Takımı'nda da görev yaptı. Owusu ayrıca Gana ile Dünya Kupası'nda forma giydi.
AMED MAÇINDA EKSİKLER ORTAYA ÇIKTI
Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Erzurumspor FK, Amed karşılaşmasında bu transferlerden yalnızca birini ilk 11'de sahaya sürdü.
Karşılaşmada özellikle bazı bölgelerde yaşanan eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, taraftarların transfer beklentisini artırdı. Mavi-beyazlı taraftarlar, özellikle hücum hattının güçlendirilmesini isterken yönetimden transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala gerekli takviyeleri yapmasını bekliyor.
DUYGU DEMİR'DEN HÜCUM ELEŞTİRİSİ
Erzurumlu teknik adamlardan Duygu Demir de Amed karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede takımın hücum gücüne dikkat çekti.
Demir, "Pozisyon yok, hücum hattında yetersiziz. Amed maçında Erzurum hiçbir şey oynamadı. Bazı pozisyonların, mazeretlerin arkasına sığınmanın lüzumu yok. Kapanıp gol bulmak bu ligde zor" ifadelerini kullandı.
GÖZLER ERZURUMSPOR YÖNETİMİNDE
Amed karşısında alınan farklı yenilginin ardından Erzurumspor FK'da gözler yönetime çevrildi. Dış transferde en az 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlılarda, eksik bölgelerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Elisha Owusu'nun transferinde görüşmelerin sona yaklaştığı belirtilirken, Erzurumspor FK'nın transfer döneminin bitimine kadar kadrosuna başka takviyeler yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.