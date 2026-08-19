18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
1-1
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
2-2
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
0-0
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
0-4
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
1-1MB

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar başladı. Fenerbahçe sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalırken, diğer iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 02:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda ilk gün 3 karşılaşma oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Diğer karşılaşmalarda ise Levski Sofya ile AEK 0-0, Dinamo Zagreb ile Viking 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Olimpik Lyon: 1-1

Levski Sofya-AEK: 0-0

Dinamo Zagreb-Viking: 2-2
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