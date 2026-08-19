Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda ilk gün 3 karşılaşma oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE BERABERE KALDI
Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Diğer karşılaşmalarda ise Levski Sofya ile AEK 0-0, Dinamo Zagreb ile Viking 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Olimpik Lyon: 1-1
Levski Sofya-AEK: 0-0
Dinamo Zagreb-Viking: 2-2
Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Diğer karşılaşmalarda ise Levski Sofya ile AEK 0-0, Dinamo Zagreb ile Viking 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Olimpik Lyon: 1-1
Levski Sofya-AEK: 0-0
Dinamo Zagreb-Viking: 2-2