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Matteo Guendouzi: "Bu bir hayal kırıklığı değil!"

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Olimpik Lyon maçını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 01:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 01:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Matteo Guendouzi: 'Bu bir hayal kırıklığı değil!'
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "Bu bir hayal kırıklığı değil; yüzümüzde tebessüm yok ama üzüntü de yok. Bence daha iyi bir sonuç alabilirdik. Çok sayıda orta pozisyonu yakaladık, topumuz direkten döndü. Lyon'un çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama rövanş maçına hazırız" dedi.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Matteo Guendouzi, "Yeni bir teknik direktörümüz ve çok sayıda yeni oyuncumuz var, henüz en iyi seviyemizden uzağız. Yine de ortada olumlu şeyler var" sözlerini dile getirdi.

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