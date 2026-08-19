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Greenwood: "Fenerbahçe'ye bunun için geldim"

Mason Greenwood, Lyon karşısında attığı golle Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2. golüne ulaşırken, daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Greenwood: 'Fenerbahçe'ye bunun için geldim'
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını rövanşa bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, elemelerde sahne almaya devam etti.

Sarı-lacivertli formayla 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Greenwood, 3. eleme turunda Sturm Graz ağlarını havalandırarak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmişti.

İngiliz yıldız, Lyon karşısında 47. dakikada takımının beraberlik golünü atarak elemelerdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz." dedi.

"GOLLER ATMAK GÜZELDİR, BUNUN İÇİN GELDİM"

Kendi performansını da değerlendiren Greenwood, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

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