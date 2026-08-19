İlker Yağcıoğlu'ndan flaş iddia: 'Aralarında soğukluk var'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin performansı hakkında konuştu.
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İlker Yağcıoğlu, Marco Asensio'nun geçen sezonki performansından uzak olduğunu belirterek oyuncu ile İsmail Kartal arasında soğukluk bulunduğunu öne sürdü.
Yağcıoğlu, "Asensio'da da geçen seneki yüzde yüzünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek. Etmeli." ifadelerini kullandı.
Asensio'nun ikinci yarının başında oyuna alınabileceğini belirten Yağcıoğlu, "Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından taraftarın talebiyle oyuna soktu gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı." dedi.
"İSMAİL HOCANIN SAHA İÇİ BASKISINI GÖREMEDİK"
Fenerbahçe'nin oyununu da değerlendiren Yağcıoğlu, tempoyu düşük bulduğunu söyledi. "Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail hocanın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi." ifadelerini kullandı.
Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirterek, önceki turlardaki deplasman maçlarına da dikkat çekti.
"Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek onu söyleyeyim." dedi.
KANTE'YE ÖVGÜ
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını da değerlendiren Yağcıoğlu, Kante'nin performansına dikkat çekti.
"Kante, Guendouzi tamam peki takımda hangisi istenen seviyede? Ön tarafta kim istenen seviyede? Hakikaten takımda henüz tam seviyeye gelmiş bir görüntü var. Allahtan Kante gibi bir oyuncu var yine inanılmaz oynadı." ifadelerini kullandı.
TARAFTARIN İSMAİL KARTAL TEPKİSİ
Yağcıoğlu, Fenerbahçe taraftarının İsmail Kartal'a yönelik tepkisini de değerlendirdi.
"Taraftarın İsmail hocaya olan tepkisini gördüm ki çok sallantıda. Sabırsızlar. O bağın kopmaması lazım." diyen Yağcıoğlu, teknik direktör ile taraftar arasındaki ilişkinin korunması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turunun ilk maçı 1-1 sona ererken, iki takım arasındaki rövanş karşılaşması tur mücadelesinin sonucunu belirleyecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASENSIO İLE İSMAİL KARTAL ARASINDA SOĞUKLUK İDDİASI
İlker Yağcıoğlu, Marco Asensio'nun geçen sezonki performansından uzak olduğunu belirterek oyuncu ile İsmail Kartal arasında soğukluk bulunduğunu öne sürdü.
Yağcıoğlu, "Asensio'da da geçen seneki yüzde yüzünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek. Etmeli." ifadelerini kullandı.
Asensio'nun ikinci yarının başında oyuna alınabileceğini belirten Yağcıoğlu, "Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından taraftarın talebiyle oyuna soktu gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı." dedi.
"İSMAİL HOCANIN SAHA İÇİ BASKISINI GÖREMEDİK"
Fenerbahçe'nin oyununu da değerlendiren Yağcıoğlu, tempoyu düşük bulduğunu söyledi. "Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail hocanın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi." ifadelerini kullandı.
Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirterek, önceki turlardaki deplasman maçlarına da dikkat çekti.
"Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek onu söyleyeyim." dedi.
KANTE'YE ÖVGÜ
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını da değerlendiren Yağcıoğlu, Kante'nin performansına dikkat çekti.
"Kante, Guendouzi tamam peki takımda hangisi istenen seviyede? Ön tarafta kim istenen seviyede? Hakikaten takımda henüz tam seviyeye gelmiş bir görüntü var. Allahtan Kante gibi bir oyuncu var yine inanılmaz oynadı." ifadelerini kullandı.
TARAFTARIN İSMAİL KARTAL TEPKİSİ
Yağcıoğlu, Fenerbahçe taraftarının İsmail Kartal'a yönelik tepkisini de değerlendirdi.
"Taraftarın İsmail hocaya olan tepkisini gördüm ki çok sallantıda. Sabırsızlar. O bağın kopmaması lazım." diyen Yağcıoğlu, teknik direktör ile taraftar arasındaki ilişkinin korunması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turunun ilk maçı 1-1 sona ererken, iki takım arasındaki rövanş karşılaşması tur mücadelesinin sonucunu belirleyecek.