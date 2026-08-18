Barcelona Rodri transferini resmen duyurdu!

Barcelona, Manchester City'nin 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol kulübü, tecrübeli futbolcuyu 2030 yılına kadar kadrosuna kattı. Rodri, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol attı.
KARİYERİ
Futbol hayatına 2014-15 sezonunda Villarreal'in ikinci takımında başlayan Rodri, bir sezon sonra kulübün A takımına yükseldi. İspanyol orta saha oyuncusu daha sonra Atletico Madrid ve Manchester City formalarını giydi.
Rodri, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası kazandı. Manchester City ile ise 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, Community Shield, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
BİREYSEL BAŞARILARI
30 yaşındaki futbolcu, bireysel kariyerinde 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Rodri ayrıca İspanya Milli Takımı ile Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
RODRI'DEN İLK SÖZLER
Rodri: "Başka seçeneklerim vardı ama benim için Barcelona ilk tercihimdi ve bunu açıkça belirttim. Barcelona büyük bir kulüp ve felsefesi, futbola yaklaşımı ve temsil ettiği değerler sayesinde her zaman benim için küresel bir referans olmuştur. Barcelona benim için ilk tercihti ve bunu Joan'a (Laporta) ve yönetime açıkça belirttim. Burada olmaktan mutluyum."
"ÇOK MUTLUYUM"
"Bence çok genç bir soyunma odası, heves dolu ve önemli şeyler başarma arzusuyla dolu ve bana harika bir karşılama yaptılar. Sadece buraya getirildiğim için sağlamak istediğim katkıyı sunmayı umuyorum, tamamen uyumlu ve heyecanlı bir kadroya katılacağımı söylemekten mutluyum."
"BARÇA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"
"Kariyerimde kararlar her zaman sportif yönü temel alarak alınmıştır ve bu sefer de farklı değil. Barça, bence büyüleyici ve son derece önemli bir büyüme yaşayan bir takım. Sonuçta, buraya gelişimin nedenlerinden biri şimdiki zamanla sınırlı değil; bu projenin birçok açıdan vizyonuna ve gelişimine uzanıyor. Ve dediğim gibi, benim için Barcelona'nın her zaman ayırt edici özelliği olan orta saha harika, ama bence tüm hatlarda harika oyuncularımız var. Bence bu, gelişmeye devam etme arzusunu getirmeye çalışacağım bir takım."
KARİYERİ
Futbol hayatına 2014-15 sezonunda Villarreal'in ikinci takımında başlayan Rodri, bir sezon sonra kulübün A takımına yükseldi. İspanyol orta saha oyuncusu daha sonra Atletico Madrid ve Manchester City formalarını giydi.
Rodri, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası kazandı. Manchester City ile ise 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, Community Shield, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
BİREYSEL BAŞARILARI
30 yaşındaki futbolcu, bireysel kariyerinde 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Rodri ayrıca İspanya Milli Takımı ile Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
RODRI'DEN İLK SÖZLER
Rodri: "Başka seçeneklerim vardı ama benim için Barcelona ilk tercihimdi ve bunu açıkça belirttim. Barcelona büyük bir kulüp ve felsefesi, futbola yaklaşımı ve temsil ettiği değerler sayesinde her zaman benim için küresel bir referans olmuştur. Barcelona benim için ilk tercihti ve bunu Joan'a (Laporta) ve yönetime açıkça belirttim. Burada olmaktan mutluyum."
"ÇOK MUTLUYUM"
"Bence çok genç bir soyunma odası, heves dolu ve önemli şeyler başarma arzusuyla dolu ve bana harika bir karşılama yaptılar. Sadece buraya getirildiğim için sağlamak istediğim katkıyı sunmayı umuyorum, tamamen uyumlu ve heyecanlı bir kadroya katılacağımı söylemekten mutluyum."
"BARÇA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"
"Kariyerimde kararlar her zaman sportif yönü temel alarak alınmıştır ve bu sefer de farklı değil. Barça, bence büyüleyici ve son derece önemli bir büyüme yaşayan bir takım. Sonuçta, buraya gelişimin nedenlerinden biri şimdiki zamanla sınırlı değil; bu projenin birçok açıdan vizyonuna ve gelişimine uzanıyor. Ve dediğim gibi, benim için Barcelona'nın her zaman ayırt edici özelliği olan orta saha harika, ama bence tüm hatlarda harika oyuncularımız var. Bence bu, gelişmeye devam etme arzusunu getirmeye çalışacağım bir takım."