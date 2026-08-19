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Corentin Tolisso: "Turu geçen taraf olacağız"

Lyonlu futbolcu Corentin Tolisso, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 00:38
Fotoğraf: AA
Corentin Tolisso: 'Turu geçen taraf olacağız'
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Corentin Tolisso, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Tolisso, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Tolisso, "Her şeyden önce güzel bir maçtı. Onların taraftarlarıyla, atmosferle vs. bu stadyumda işimizin zor olacağını biliyorduk. Ama açıkçası çocuklarla gurur duyuyorum... Takımla gurur duyuyorum. Sahada varlığımızı gösterdik, ikili mücadelelerde vardık. Şimdi önümüzde kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacağımız bir rövanş maçı var ve umarım işimizi yapıp haftaya turu geçen taraf olacağız." ifadelerini kullandı.

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