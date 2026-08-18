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Minik taraftar Göktuğ, Aziz Yıldırım ile buluştu

Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması nedeniyle tribünde tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Lyon maçını stadyumdan takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Minik taraftar Göktuğ, Aziz Yıldırım ile buluştu
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Lyon maçında tribündeki yerini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fenerbahçe'nin bugün Olimpik Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesi, Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kulüp binasında misafir edildi. Minik taraftarla yakından ilgilenen Başkan Yıldırım ve yöneticiler, Göktuğ'a forma ve günün anısına hazırlanan özel hediyeler takdim etti.

Alımcı Ailesi, gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkür etti. Bu özel buluşmada, Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de aileye eşlik etti. Yurduseven'e de forma hediye edildi.

Fenerbahçe Kulübü, Göktuğ'un ağırlanmasının ardından yaptığı açıklamada sporun birleştirici ruhuna vurgu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporun birleştirici ruhunu önemseyen ve rekabetin sadece sahada olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, bugün minik Fenerbahçeli Göktuğ'u misafir ederek bu konudaki farkını bir kez daha ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Unutulmamalıdır ki rengi ne olursa olsun çocukların herhangi bir takıma karşı duyduğu sevgiye ve sevginin yaşattığı heyecana her koşulda saygı gösterilmelidir." denildi.

Göktuğ Alımcı ve ailesi, kulüp binasındaki buluşmanın ardından Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını takip etmek üzere stadyumdaki yerini aldı.

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