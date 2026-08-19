Greenwood, umutları Fransa'ya taşıdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Olimpik Lyon karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dengede geçen ilk yarıda Olimpik Lyon, 40. dakikada Lois Openda ile öne geçti.
Corentin Tolisso'nun ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında ortasına yükselen Lois Openda, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada yeni yıldızı Mason Greenwood ile eşitliği sağladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Mason Greenwood, şık bir hareketle Moussa Niakhate'yi ekarte ederek ceza alanının sağ çaprazından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Greif'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırladıktan sonra 26 Ağustos Çarşamba TSİ 22.00'de Olimpik Lyon deplasmanına gidecek.
Lyon da 22 Ağustos'ta Toulouse deplasmanına gidecek ve ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İSMAİL KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynattığı Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.
65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Ederson Moraes, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattını Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Vedat Muriqi'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
ROMELU LUKAKU İLK KEZ OYNADI
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Lukaku, maçın başlamasına 24 saat kala listeye dahil edildi.
Lukaku'nun listeye eklenmesiyle Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı. Gündemde transferi konuşulan genç oyuncu, hafta sonunda Gençlerbirliği müsabakasında da kadroda yer almamıştı. Yıldız santrfor Lukaku, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Romelu Lukaku, 82. dakikada Vedat Muriqi yerine oyuna dahil oldu.
MARCO ASENSIO YEDEK KALDI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Olimpik Lyon karşısında yedekler arasında yer aldı. Sezona sakatlık sorunuyla başlayan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında yedekler arasında kalmıştı.
Yedek kalması gündem olan Asensio, daha sonra Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11'de başlamış ancak söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından Olimpik Lyon karşısında da yıldız oyuncuyu kulübeye çekti.
Asensio, tribünlerden gelen büyük istek sonrası 73. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.
EDERSON İLE BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmıştı. Takıma katıldıktan sonra viral enfeksiyon geçiren Ederson, hiçbir resmi müsabakada yer almamıştı.
Ederson, bu sezon ilk resmi maçına Olimpik Lyon karşısında çıktı.
VEDAT MURIQI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Sakatlığının geçmesinin ardından Sturm Graz ve Gençlerbirliği müsabakalarında sonrada oyuna dahil olan Muriqi, ilk kez Olimpik Lyon karşısında 11'de görevlendirildi.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada yer almadı.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde'de takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.
YARDIMCI HAKEM DEĞİŞTİ
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan müsabakanın yardımcı hakemi değişti. UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği müsabakada yardımcıların Eduard Beitinger ve Eric Müller olacağı belirtilmişti. UEFA, yardımcı hakemlerden Eric Müller'in yerine Christian Gittelmann'ı maça atadı.
TRİBÜNLER KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpik Lyon mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat ve etrafında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, müsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde görsel şölende oluşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Kante'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ters kanattan atağa katılan Greenwood'a pasını aktardı. Ceza sahası içine giren Greenwood, Vinicius'tan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top kaleci Greif'in sağından filelerle buluştu: 1-1.
52. dakikada Olimpik Lyon etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Openda'nın yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu alan Tolisso'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
58. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood'un pasında meşin yuvarlağı alan Talisca rakibinden sıyrılıp ceza sahası önü sağ çaprazından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ceza sahasına ortasında savunmadan önce yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, kaleci Greif meşin yuvarlağı kontrol etti.
80. dakikada orta alanda topla buluşan Guendouzi, soldan atağa katılan Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca (Dk. 73 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), Muric (Dk. 82 Lukaku)
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert (Dk. 75 Mata), Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton (Dk. 87 Bidstrup), Nuamah (Dk. 75 Boudache), Fofana (Dk. 90+1 Ouedraogo), Openda
Goller: Dk. 40 Openda (Olimpik Lyon), Dk. 47 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 37 Vinicius (Olimpik Lyon), Dk. 81 Kante, Dk. 84 Skriniar (Fenerbahçe)
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dengede geçen ilk yarıda Olimpik Lyon, 40. dakikada Lois Openda ile öne geçti.
Corentin Tolisso'nun ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında ortasına yükselen Lois Openda, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
GREENWOOD'DAN MUHTEŞEM GOL
Lyon, Openda'nın attığı golle öne geçti.pic.twitter.com/9WJgHNrkD7 https://t.co/uoKBoEXnpy
— Sporx (@sporx) August 18, 2026
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada yeni yıldızı Mason Greenwood ile eşitliği sağladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Mason Greenwood, şık bir hareketle Moussa Niakhate'yi ekarte ederek ceza alanının sağ çaprazından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Greif'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
RÖVANŞ 26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
Muhteşem vurdu. Mason Greenwood.pic.twitter.com/OWVn5C6kBG https://t.co/MJNGWtGHfv
— Sporx (@sporx) August 18, 2026
Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırladıktan sonra 26 Ağustos Çarşamba TSİ 22.00'de Olimpik Lyon deplasmanına gidecek.
Lyon da 22 Ağustos'ta Toulouse deplasmanına gidecek ve ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İSMAİL KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynattığı Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.
65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Ederson Moraes, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattını Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Vedat Muriqi'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
ROMELU LUKAKU İLK KEZ OYNADI
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Lukaku, maçın başlamasına 24 saat kala listeye dahil edildi.
Lukaku'nun listeye eklenmesiyle Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı. Gündemde transferi konuşulan genç oyuncu, hafta sonunda Gençlerbirliği müsabakasında da kadroda yer almamıştı. Yıldız santrfor Lukaku, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Romelu Lukaku, 82. dakikada Vedat Muriqi yerine oyuna dahil oldu.
MARCO ASENSIO YEDEK KALDI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Olimpik Lyon karşısında yedekler arasında yer aldı. Sezona sakatlık sorunuyla başlayan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında yedekler arasında kalmıştı.
Yedek kalması gündem olan Asensio, daha sonra Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11'de başlamış ancak söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından Olimpik Lyon karşısında da yıldız oyuncuyu kulübeye çekti.
Asensio, tribünlerden gelen büyük istek sonrası 73. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.
EDERSON İLE BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmıştı. Takıma katıldıktan sonra viral enfeksiyon geçiren Ederson, hiçbir resmi müsabakada yer almamıştı.
Ederson, bu sezon ilk resmi maçına Olimpik Lyon karşısında çıktı.
VEDAT MURIQI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Sakatlığının geçmesinin ardından Sturm Graz ve Gençlerbirliği müsabakalarında sonrada oyuna dahil olan Muriqi, ilk kez Olimpik Lyon karşısında 11'de görevlendirildi.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada yer almadı.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde'de takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.
YARDIMCI HAKEM DEĞİŞTİ
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan müsabakanın yardımcı hakemi değişti. UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği müsabakada yardımcıların Eduard Beitinger ve Eric Müller olacağı belirtilmişti. UEFA, yardımcı hakemlerden Eric Müller'in yerine Christian Gittelmann'ı maça atadı.
TRİBÜNLER KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpik Lyon mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat ve etrafında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, müsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde görsel şölende oluşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Kante'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ters kanattan atağa katılan Greenwood'a pasını aktardı. Ceza sahası içine giren Greenwood, Vinicius'tan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top kaleci Greif'in sağından filelerle buluştu: 1-1.
52. dakikada Olimpik Lyon etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Openda'nın yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu alan Tolisso'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
58. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood'un pasında meşin yuvarlağı alan Talisca rakibinden sıyrılıp ceza sahası önü sağ çaprazından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ceza sahasına ortasında savunmadan önce yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, kaleci Greif meşin yuvarlağı kontrol etti.
80. dakikada orta alanda topla buluşan Guendouzi, soldan atağa katılan Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca (Dk. 73 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), Muric (Dk. 82 Lukaku)
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert (Dk. 75 Mata), Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton (Dk. 87 Bidstrup), Nuamah (Dk. 75 Boudache), Fofana (Dk. 90+1 Ouedraogo), Openda
Goller: Dk. 40 Openda (Olimpik Lyon), Dk. 47 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 37 Vinicius (Olimpik Lyon), Dk. 81 Kante, Dk. 84 Skriniar (Fenerbahçe)