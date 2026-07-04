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Karşıyaka'da Ömer Faruk bekleniyor

3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, golcüsü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürdürüyor.

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calendar 04 Temmuz 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ömer Faruk bekleniyor
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3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde takımın bankolarından Erhan'la sözleşme yenileyip, kontratları biten Mücahit ve Alpay'ı da kadroda tutmayı başaran Karşıyaka, yıldız golcüsü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbol şube yönetiminin iki kez masaya oturduğu 26 yaşındaki tecrübeli golcüyle ücret konusunda anlaşmaya vardığı, ödeme planıyla ilgili detaylarda da anlaşılırsa sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kaf-Kaf, golcüsünü de takımda tutarak iç transferde 4'te 4 yapmayı istiyor.

Ömer Faruk kalırsa geçen sezonki A takım iskeletini büyük oranda koruyacak Karşıyaka, dış transferde nokta hamleler yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt transferine karşılık direkt oynayabilecek 3 genç kiralayacak. Ömer Faruk, geçen sezon başında bahis soruşturmasında 8 ay ceza alınca ligin ilk yarısında forma giyememişti. Sezonun ikinci yarısında cezasının kalkmasıyla takıma dönen yıldız futbolcu, 16 maçta 16 golle müthiş performans sergiledi.

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