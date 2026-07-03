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Beşiktaş'tan teklif var: Leandro Trossard

Beşiktaş, Leandro Trossard için Arsenal'e 18+2 milyon euro teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 23:14
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan teklif var: Leandro Trossard
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Beşiktaş, transfer çalışmalarında ses getirecek bir hamleye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard için teklifini sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus içeren toplam 20 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Transfer görüşmelerinde maaş pazarlıkları da sürüyor. Belçikalı yıldızın yıllık 8.5 milyon euro maaş talep ettiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ

Belçikalı yıldız Leandro Trossard, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi.



PERFORMANSI

Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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