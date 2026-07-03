Beşiktaş'tan teklif var: Leandro Trossard

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre

Transfer görüşmelerinde maaş pazarlıkları da sürüyor. Belçikalı yıldızın yıllık 8.5 milyon euro maaş talep ettiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu belirtildi.



SOSYAL MEDYADA BEĞENİ



Belçikalı yıldız Leandro Trossard, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi.







PERFORMANSI





Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.



