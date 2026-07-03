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Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında AC Monza ve Venezia ile, İstanbul'da ise Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

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calendar 03 Temmuz 2026 20:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
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Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında AC Monza ve Venezia ile karşılaşırken, kampın ardından RAMS Park'ta Villarreal'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVUSTURYA'DA İKİ MAÇ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü AC Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Galatasaray, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadion'da Venezia ile kozlarını paylaşacak.

VILLARREAL RAMS PARK'A GELİYOR

Galatasaray, hazırlık maçlarının üçüncüsünde taraftarıyla buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak.

Öte yandan Galatasaray, diğer hazırlık maçlarının programının ise ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu.

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