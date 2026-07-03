Fenerbahçe'den yabancı kuralı için yeni talep!

Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına [10+4] itirazına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerden yabancı oyuncu kuralı konusunda yeni bir talep geldi.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4 kontenjanının 2000 ve sonrası şeklinde değişmesini istiyor.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili açıklamasının ardından, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." şeklinde sert bir açıklama yapmıştı.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF, farklı formüller gündeme gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4 kontenjanının 2000 ve sonrası şeklinde değişmesini istiyor.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili açıklamasının ardından, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." şeklinde sert bir açıklama yapmıştı.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF, farklı formüller gündeme gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."