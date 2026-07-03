03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Fenerbahçe'den yabancı kuralı için yeni talep!

Fenerbahçe'nin yabancı kuralı için talebi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4 kontenjanının 2000 ve sonrası şeklinde değişmesini istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den yabancı kuralı için yeni talep!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına [10+4] itirazına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerden yabancı oyuncu kuralı konusunda yeni bir talep geldi.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4 kontenjanının 2000 ve sonrası şeklinde değişmesini istiyor.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili açıklamasının ardından, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." şeklinde sert bir açıklama yapmıştı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, farklı formüller gündeme gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.