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Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı

Beşiktaş, Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 15:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı
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Beşiktaş, basketbolda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlılar, Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko ile sözleşme imzaladı.

NCAA'de Michigan State'te başlayan kolej kariyerini California formasıyla tamamlamasının ardında 2025 yılında Pallacanestro Trieste'ye transfer olan Sissoko, İtalya'nın ardından İspanya'da Real Madrid forması giydi.

2.06 metre boyundaki Sissoko'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."



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