Raptors, Darko Rajakovic ile uzun süreli yeni sözleşme imzaladı

Toronto Raptors, başantrenör Darko Rajakovic'in sözleşmesini uzun yıllı yeni bir anlaşmayla uzattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rajakovic, Raptors'ın başında geçirdiği üç sezonda 101 galibiyet ve 145 mağlubiyet elde etti.
Sırp çalıştırıcı, geride kalan sezonda Toronto'yu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetlik dereceye taşıdı. Raptors sezonu NBA'in en iyi beşinci savunması olarak tamamlarken, dört yıl aradan sonra yeniden play-off bileti aldı.
Toronto, play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elendi.
Rajakovic, Raptors öncesinde dokuz sezon boyunca Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Rajakovic'in yeni sözleşmesi, Raptors'ın Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ı takas yoluyla kadrosuna kattığı haberinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.
Sırp çalıştırıcı, geride kalan sezonda Toronto'yu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetlik dereceye taşıdı. Raptors sezonu NBA'in en iyi beşinci savunması olarak tamamlarken, dört yıl aradan sonra yeniden play-off bileti aldı.
Toronto, play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elendi.
Rajakovic, Raptors öncesinde dokuz sezon boyunca Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Rajakovic'in yeni sözleşmesi, Raptors'ın Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ı takas yoluyla kadrosuna kattığı haberinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.