Alanyaspor'da yeni golcü Omar Ben Ali için geri sayım!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, hücum hattına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turuncu-yeşilli ekibin, Tunus Ligi temsilcisi CS Sfaxien'de forma giyen 21 yaşındaki santrfor Omar Ben Ali ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Forvet bölgesinde alternatiflerini artırmak isteyen Alanya temsilcisinin, genç futbolcunun kulübüyle de el sıkıştığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması, ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kariyerinin tamamını bugüne kadar ülkesi Tunus'ta geçiren Omar Ben Ali, transferin sonuçlanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Alanyaspor'un genç, fizik gücü yüksek ve gelişime açık yabancı oyunculara yönelme politikasının yeni halkalarından biri olarak değerlendirilen bu hamle, turuncu-yeşilli ekibin gelecek planlaması açısından da dikkat çekiyor.
Genç yaşına rağmen CS Sfaxien'de düzenli forma şansı bulan Ben Ali'nin, Alanyaspor'da hem skor katkısı vermesi hem de takımın hücum çeşitliliğini artırması hedefleniyor.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
1.97 metrelik boyuyla dikkat çeken Omar Ben Ali, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkili görüntüsüyle ön plana çıkıyor. CS Sfaxien formasıyla 27 resmi karşılaşmada görev alan genç santrfor, bu süreçte 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki önemli isimleri arasında yer aldı. Toplam 2 bin 235 dakika sahada kalan Tunuslu futbolcu, güçlü fiziğiyle rakip savunmalar üzerinde baskı kurabilen, duran toplarda ise tehlike yaratabilecek bir profil olarak görülüyor. Alanyaspor teknik heyetinin, Süper Lig'in fiziksel temposuna uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle Ben Ali transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Turuncu-yeşilli kulübün, genç golcüyü sadece kısa vadeli bir hücum takviyesi olarak değil, aynı zamanda ilerleyen yıllarda bonservis geliri kazandırabilecek bir yatırım olarak değerlendirdiği öğrenildi. Transferin mali detayları ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.
HABER: AKDENİZ MANŞET
Forvet bölgesinde alternatiflerini artırmak isteyen Alanya temsilcisinin, genç futbolcunun kulübüyle de el sıkıştığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması, ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kariyerinin tamamını bugüne kadar ülkesi Tunus'ta geçiren Omar Ben Ali, transferin sonuçlanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Alanyaspor'un genç, fizik gücü yüksek ve gelişime açık yabancı oyunculara yönelme politikasının yeni halkalarından biri olarak değerlendirilen bu hamle, turuncu-yeşilli ekibin gelecek planlaması açısından da dikkat çekiyor.
Genç yaşına rağmen CS Sfaxien'de düzenli forma şansı bulan Ben Ali'nin, Alanyaspor'da hem skor katkısı vermesi hem de takımın hücum çeşitliliğini artırması hedefleniyor.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
1.97 metrelik boyuyla dikkat çeken Omar Ben Ali, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkili görüntüsüyle ön plana çıkıyor. CS Sfaxien formasıyla 27 resmi karşılaşmada görev alan genç santrfor, bu süreçte 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki önemli isimleri arasında yer aldı. Toplam 2 bin 235 dakika sahada kalan Tunuslu futbolcu, güçlü fiziğiyle rakip savunmalar üzerinde baskı kurabilen, duran toplarda ise tehlike yaratabilecek bir profil olarak görülüyor. Alanyaspor teknik heyetinin, Süper Lig'in fiziksel temposuna uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle Ben Ali transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Turuncu-yeşilli kulübün, genç golcüyü sadece kısa vadeli bir hücum takviyesi olarak değil, aynı zamanda ilerleyen yıllarda bonservis geliri kazandırabilecek bir yatırım olarak değerlendirdiği öğrenildi. Transferin mali detayları ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.
HABER: AKDENİZ MANŞET