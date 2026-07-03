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Billy Donovan, Spurs teknik ekibine katıldı

Tecrübeli koç Billy Donovan, Mitch Johnson'ın ekibinde San Antonio Spurs'ün başyardımcı antrenörü olmayı kabul etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Billy Donovan, Spurs teknik ekibine katıldı
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Tecrübeli koç Billy Donovan, Mitch Johnson'ın ekibinde San Antonio Spurs'ün başyardımcı antrenörü olmayı kabul etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Donovan, Orlando Magic'in başantrenörlüğüne getirilen Sean Sweeney'nin yerine görev yapacak.

Chicago Bulls'un yeniden yapılanma sürecine girmesiyle birlikte kulüpten ayrılmayı tercih eden Donovan, Magic başantrenörlüğü için değerlendirilen adaylardan biri olmuş ancak tercih Sean Sweeney olmuştu.

Donovan, Bulls öncesinde Oklahoma City Thunder'ın başantrenörlüğünü yapmış ve Shai Gilgeous-Alexander'ın ilk NBA sezonunda takımın başında yer almıştı.

Spurs, geride kalan sezonda NBA Finalleri'ne yükselmiş ancak final serisinde New York Knicks'e beş maç sonunda kaybetmişti.

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