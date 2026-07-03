Trabzonspor'dan Deniz Gül hamlesi

Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin, Portekiz ekibi Porto forması giyen 22 yaşındaki milli golcü Deniz Gül ile ilgilendiği öğrenildi.
Kariyerinde 116 resmi maçta 26 gol ve 6 asist kaydeden genç santrfor, A Milli Takım formasını da 10 kez terletip 2 kez fileleri sarstı. Porto formasıyla 67 maçta 9 golü bulunan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması ve süreci hızlandırması bekleniyor.
GALATASARAY DA GÜNDEME GELDİ
Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül için Galatasaray da gündeme gelmişti.
Kariyerinde 116 resmi maçta 26 gol ve 6 asist kaydeden genç santrfor, A Milli Takım formasını da 10 kez terletip 2 kez fileleri sarstı. Porto formasıyla 67 maçta 9 golü bulunan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması ve süreci hızlandırması bekleniyor.
GALATASARAY DA GÜNDEME GELDİ
Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül için Galatasaray da gündeme gelmişti.