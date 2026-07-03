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Bayern Münih'ten Bremer için ilk temas

Bayern Münih'in, Juventus forması giyen Bremer'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. Alman kulübünün, Brezilyalı savunmacı için Juventus'a ön talepte bulunduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 02:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'ten Bremer için ilk temas
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Bayern Münih'in, Juventus forması giyen Bremer ile ilgilendiği öne sürüldü. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Alman kulübü, Brezilyalı savunmacı için Juventus ile ilk teması kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BAYERN'DEN TALEP

Bayern Münih'in, Bremer transferinin olasılıklarını değerlendirmek için Juventus yönetimiyle iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmenin şu aşamada yalnızca ön temas niteliğinde olduğu aktarıldı.

BREMER'İN TERCİHİ JUVENTUS

Alman kulübünün ilgisine rağmen Bremer'in Juventus'ta kalmak istediği ifade edildi. 29 yaşındaki savunmacının, kariyerine Torino ekibinde devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

JUVENTUS'UN KARARI BEKLENİYOR

Juventus'un bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği belirsizliğini koruyor. Torino ekibinin, cazip bir teklif gelmesi halinde Bremer'in ayrılığına izin verip vermeyeceği ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

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