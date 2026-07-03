Bayern Münih'ten Bremer için ilk temas

Bayern Münih'in, Juventus forması giyen Bremer ile ilgilendiği öne sürüldü. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Alman kulübü, Brezilyalı savunmacı için Juventus ile ilk teması kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN'DEN TALEP
Bayern Münih'in, Bremer transferinin olasılıklarını değerlendirmek için Juventus yönetimiyle iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmenin şu aşamada yalnızca ön temas niteliğinde olduğu aktarıldı.
BREMER'İN TERCİHİ JUVENTUS
Alman kulübünün ilgisine rağmen Bremer'in Juventus'ta kalmak istediği ifade edildi. 29 yaşındaki savunmacının, kariyerine Torino ekibinde devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.
JUVENTUS'UN KARARI BEKLENİYOR
Juventus'un bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği belirsizliğini koruyor. Torino ekibinin, cazip bir teklif gelmesi halinde Bremer'in ayrılığına izin verip vermeyeceği ilerleyen süreçte netlik kazanacak.
Bayern Münih'in, Bremer transferinin olasılıklarını değerlendirmek için Juventus yönetimiyle iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmenin şu aşamada yalnızca ön temas niteliğinde olduğu aktarıldı.
BREMER'İN TERCİHİ JUVENTUS
Alman kulübünün ilgisine rağmen Bremer'in Juventus'ta kalmak istediği ifade edildi. 29 yaşındaki savunmacının, kariyerine Torino ekibinde devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.
JUVENTUS'UN KARARI BEKLENİYOR
Juventus'un bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği belirsizliğini koruyor. Torino ekibinin, cazip bir teklif gelmesi halinde Bremer'in ayrılığına izin verip vermeyeceği ilerleyen süreçte netlik kazanacak.