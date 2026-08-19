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Mauro Icardi, Lazio için karar veremedi!

Lazio'nun ilgilendiği Mauro Icardi, İtalyan ekibine imza atmak konusunda tereddüt yaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi, Lazio için karar veremedi!
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Galatasaray'a bu yaz veda eden ve serbest oyuncu statüsünde olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adı farklı kulüplerle anılan deneyimli santrforla ciddi şekilde ilgilenen takımlardan biri İtalya Seire A'dan Lazio olmuştu.

TEREDDÜT YAŞIYOR

Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio teklifini yaptı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Icardi, yeni takımını seçme konusunda tereddüt yaşıyor.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Icardi'nin tereddüt yaşadığı şeyin finansal konular olmadığı, yeni takımıyla ilgili hata yapmak istemediği belirtildi.

Haberde, 33 yaşındaki golcünün Lazio'nun teklifine rağmen bekleme kararı aldığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği, transfer son günlerine kadar diğer teklifleri de değerlendireceği aktarıldı.

İTALYA'DA İKİ TAKIMDA OYNADI

İtalya'da daha önce Inter ve Sampdoria formalarını da giyen Icardi, Galatasaray'dan önce PSG'de oynamıştı. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 517 maça çıkarken 280 gol ve 68 asist kaydetti. 



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