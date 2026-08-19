Crawford: 'NBA'de koç olacağımdan yüzde 1000 eminim'

NBA tarihinin en spektaküler oyuncularından Jamal Crawford, bu yaz NBA'den gelen üç farklı koçluk fırsatını geri çevirdiğini açıklarken, gelecekte NBA'de koçluk yapacağından ve bir gün başantrenörlük görevine geleceğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vince Carter ve Tracy McGrady ile birlikte katıldığı Cousins programında konuşan Crawford, yaz döneminde NBA'den üç farklı teklif aldığını açıkladı. Bu fırsatların asistan koçluk pozisyonlarının yanı sıra bir takımın başantrenörlük sürecine dahil olmayı da kapsadığını belirten Crawford, oğlunun basketbol kariyeri nedeniyle üç teklifi de geri çevirdiğini söyledi.
Crawford, gelecekte NBA'de koçluk yapacağına kesin gözüyle baktığını şu sözlerle ifade etti:
"Bir gün NBA'de koç olacağımdan yüzde 1000 eminim. Bunu daha önce kamuoyu önünde hiç söylemedim. Ama bunu biliyorum. Bu yaz kelimenin tam anlamıyla üç NBA görevini geri çevirdim."
Eski NBA yıldızı, oğlunun ABD Milli Takımı'na seçildiğini ve teklifler üzerinde düşündüğü sırada ailesiyle birlikte Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Crawford, önündeki seçeneklerden birinin bir NBA takımının başantrenörlük pozisyonu için görüşme sürecine katılmak olduğunu da açıkladı.
"Oğlum ABD Milli Takımı'na seçildi, dolayısıyla Türkiye'deydik. Bu yaz asistan koçluk pozisyonları ve bunlardan birinde başantrenörlük için görüşme sürecine katılmak dahil olmak üzere üç teklif aldım."
Crawford, oğlunun gelişim sürecinde yanında olmak istediği için koçluğa başlamak adına zamanlamanın doğru olmadığını söyledi. Ancak oğlunun lise eğitimini tamamlamasının ardından bu kararının değişeceğini düşünüyor.
"Hayır dedim, çünkü zamanlama uygun değildi. O şu anda kendi yolculuğunu yaşıyor. Ama lisedeki sürecini tamamladığında NBA'de koç olacağımdan yüzde 1000 eminim. Bundan hiçbir şüphem yok."
Crawford, NBA'de geçirdiği 20 sezonun ardından 2019-20 sezonunun sonunda profesyonel basketbol kariyerini noktalamıştı. Üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Crawford; Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve Brooklyn Nets formalarıyla normal sezonda toplam 1.327 karşılaşmaya çıktı.
Kariyerini maç başına 14,6 sayı, 3,4 asist ve 2,2 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Crawford, sahadan yüzde 41,0, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 34,8 isabetle oynadı.
Normal sezonda toplam 19.419 sayı kaydeden Crawford, NBA tarihinin benchten gelerek en fazla skor üreten oyuncularından biri olarak kariyerini tamamladı.
Crawford, oyunculuk kariyerinin ardından da basketboldan kopmadı. Medya çalışmaları, oyuncu gelişimi ve analiz alanlarında görev alan eski yıldız, yorumcu olarak yaptığı çalışmalar sayesinde NBA ile yakın ilişkisini sürdürdü.
Bu süreçte hücum sistemleri, oyuncuların takımlardaki rolleri ve basketbolun geçirdiği değişim üzerine yaptığı analizlerle dikkat çeken Crawford, ilerleyen yıllarda bu birikimini NBA kenar yönetimine taşımayı hedefliyor.
Crawford, gelecekte NBA'de koçluk yapacağına kesin gözüyle baktığını şu sözlerle ifade etti:
"Bir gün NBA'de koç olacağımdan yüzde 1000 eminim. Bunu daha önce kamuoyu önünde hiç söylemedim. Ama bunu biliyorum. Bu yaz kelimenin tam anlamıyla üç NBA görevini geri çevirdim."
Eski NBA yıldızı, oğlunun ABD Milli Takımı'na seçildiğini ve teklifler üzerinde düşündüğü sırada ailesiyle birlikte Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Crawford, önündeki seçeneklerden birinin bir NBA takımının başantrenörlük pozisyonu için görüşme sürecine katılmak olduğunu da açıkladı.
"Oğlum ABD Milli Takımı'na seçildi, dolayısıyla Türkiye'deydik. Bu yaz asistan koçluk pozisyonları ve bunlardan birinde başantrenörlük için görüşme sürecine katılmak dahil olmak üzere üç teklif aldım."
Crawford, oğlunun gelişim sürecinde yanında olmak istediği için koçluğa başlamak adına zamanlamanın doğru olmadığını söyledi. Ancak oğlunun lise eğitimini tamamlamasının ardından bu kararının değişeceğini düşünüyor.
"Hayır dedim, çünkü zamanlama uygun değildi. O şu anda kendi yolculuğunu yaşıyor. Ama lisedeki sürecini tamamladığında NBA'de koç olacağımdan yüzde 1000 eminim. Bundan hiçbir şüphem yok."
Crawford, NBA'de geçirdiği 20 sezonun ardından 2019-20 sezonunun sonunda profesyonel basketbol kariyerini noktalamıştı. Üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Crawford; Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve Brooklyn Nets formalarıyla normal sezonda toplam 1.327 karşılaşmaya çıktı.
Kariyerini maç başına 14,6 sayı, 3,4 asist ve 2,2 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Crawford, sahadan yüzde 41,0, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 34,8 isabetle oynadı.
Normal sezonda toplam 19.419 sayı kaydeden Crawford, NBA tarihinin benchten gelerek en fazla skor üreten oyuncularından biri olarak kariyerini tamamladı.
Crawford, oyunculuk kariyerinin ardından da basketboldan kopmadı. Medya çalışmaları, oyuncu gelişimi ve analiz alanlarında görev alan eski yıldız, yorumcu olarak yaptığı çalışmalar sayesinde NBA ile yakın ilişkisini sürdürdü.
Bu süreçte hücum sistemleri, oyuncuların takımlardaki rolleri ve basketbolun geçirdiği değişim üzerine yaptığı analizlerle dikkat çeken Crawford, ilerleyen yıllarda bu birikimini NBA kenar yönetimine taşımayı hedefliyor.