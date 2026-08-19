Rodrigo Mora, Roma'ya gitti!

Roma, Porto'dan Rodrigo Mora transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, 19 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Roma, Mora için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan anlaşmada Porto'nun sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı ve Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin tamamını satın almasına yönelik özel bir madde yer alıyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
19 yaşındaki Rodrigo Mora, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Roma, Mora için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan anlaşmada Porto'nun sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı ve Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin tamamını satın almasına yönelik özel bir madde yer alıyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
19 yaşındaki Rodrigo Mora, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.