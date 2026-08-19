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Rodrigo Mora, Roma'ya gitti!

Roma, Porto forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Rodrigo Mora'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rodrigo Mora, Roma'ya gitti!
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Roma, Porto'dan Rodrigo Mora transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, 19 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Roma, Mora için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan anlaşmada Porto'nun sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı ve Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin tamamını satın almasına yönelik özel bir madde yer alıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

19 yaşındaki Rodrigo Mora, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

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