Trabzonspor'un Ilenikhena teklifine ret! İstenen rakam belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattı için gündemine aldığı George Ilenikhena için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin yaptığı ilk teklif ise Al-Ittihad tarafından kabul edilmedi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, 20 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekibine 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu.
AL-ITTIHAD'DAN RET
Al-Ittihad, bordo-mavililerin teklifini geri çevirdi. Acil nakit ihtiyacı bulunan Suudi kulübünün, genç golcüyü kiralık olarak göndermek yerine bonservisiyle satmayı tercih ettiği belirtildi.
TALEP 20 MİLYON EURO
Al-Ittihad'ın George Ilenikhena için beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan temsilcisinin ayrıca bu rakamın önemli bir bölümünün peşin ödenmesini istediği kaydedildi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, 20 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekibine 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu.
AL-ITTIHAD'DAN RET
Al-Ittihad, bordo-mavililerin teklifini geri çevirdi. Acil nakit ihtiyacı bulunan Suudi kulübünün, genç golcüyü kiralık olarak göndermek yerine bonservisiyle satmayı tercih ettiği belirtildi.
TALEP 20 MİLYON EURO
Al-Ittihad'ın George Ilenikhena için beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan temsilcisinin ayrıca bu rakamın önemli bir bölümünün peşin ödenmesini istediği kaydedildi.