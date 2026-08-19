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Trabzonspor'un Ilenikhena teklifine ret! İstenen rakam belli oldu

Trabzonspor'un George Ilenikhena için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla yaptığı kiralama teklifi Al-Ittihad tarafından reddedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 11:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor'un Ilenikhena teklifine ret! İstenen rakam belli oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattı için gündemine aldığı George Ilenikhena için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerin yaptığı ilk teklif ise Al-Ittihad tarafından kabul edilmedi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, 20 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekibine 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu.

AL-ITTIHAD'DAN RET

Al-Ittihad, bordo-mavililerin teklifini geri çevirdi. Acil nakit ihtiyacı bulunan Suudi kulübünün, genç golcüyü kiralık olarak göndermek yerine bonservisiyle satmayı tercih ettiği belirtildi.

TALEP 20 MİLYON EURO

Al-Ittihad'ın George Ilenikhena için beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin ayrıca bu rakamın önemli bir bölümünün peşin ödenmesini istediği kaydedildi.

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