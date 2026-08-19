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Galatasaray'da Can Uzun için fark 10 milyon euro

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'dan Can Uzun transferi için girişimlerine devam ediyor. Galatasaray ve Alman kulübü arasındaki pazarlıklarda 10 milyon euro'luk fark bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 08:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Can Uzun için fark 10 milyon euro
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Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaşan Galatasaray, sıradaki hamlesini Can Uzun'a yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eintracht Frankfurt'a daha önce sunduğu 25 milyon Euro bonservis teklifi reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, bonuslarla 35 milyon Euro'ya kadar çıktı.

FARK 10 MİLYON EURO

Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu.

OKAN BURUK İSTİYOR

Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can için masada olmaya devam edecek. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'ı joker özelliğinden dolayı Okan Buruk çok istiyor.

20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.  

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