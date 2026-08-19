Galatasaray'da Can Uzun için fark 10 milyon euro

Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaşan Galatasaray, sıradaki hamlesini Can Uzun'a yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eintracht Frankfurt'a daha önce sunduğu 25 milyon Euro bonservis teklifi reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, bonuslarla 35 milyon Euro'ya kadar çıktı.
FARK 10 MİLYON EURO
Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu.
OKAN BURUK İSTİYOR
Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can için masada olmaya devam edecek. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'ı joker özelliğinden dolayı Okan Buruk çok istiyor.
20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
FARK 10 MİLYON EURO
Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu.
OKAN BURUK İSTİYOR
Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can için masada olmaya devam edecek. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'ı joker özelliğinden dolayı Okan Buruk çok istiyor.
20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.