Galatasaray'da Noa Lang zayıf halka

Galatasaray'da Noa Lang ile ilgili düşünce ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli'den geçen sezon devre arası kiralanan ancak 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayan Noa Lang için yeni bir süreç başladı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmek isterken Napoli'nin 20 milyon euroya kadar indiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların buna karşın kanat transferinde önceliğinin Milan'dan Rafael Leao ve Manchester United'dan Marcus Rashford olduğu belirtildi.
Noa Lang'ın şu an en zayıf seçenek olarak masada olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcu geçen sezon 19 resmi maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Sarı-kırmızılıların buna karşın kanat transferinde önceliğinin Milan'dan Rafael Leao ve Manchester United'dan Marcus Rashford olduğu belirtildi.
Noa Lang'ın şu an en zayıf seçenek olarak masada olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcu geçen sezon 19 resmi maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.