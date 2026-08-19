19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Galatasaray'da Noa Lang zayıf halka

Galatasaray, Noa Lang'ın transferi için Napoli ile görüşmelere başladı ancak sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu kanat transferinde son tercih olarak görüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:53
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Noa Lang zayıf halka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da Noa Lang ile ilgili düşünce ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Napoli'den geçen sezon devre arası kiralanan ancak 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayan Noa Lang için yeni bir süreç başladı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmek isterken Napoli'nin 20 milyon euroya kadar indiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların buna karşın kanat transferinde önceliğinin Milan'dan Rafael Leao ve Manchester United'dan Marcus Rashford olduğu belirtildi.

Noa Lang'ın şu an en zayıf seçenek olarak masada olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcu geçen sezon 19 resmi maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.