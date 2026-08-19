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Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı transfer etti

Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 10:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Atınç Nukan'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.

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