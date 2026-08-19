Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Atınç Nukan'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.
Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.