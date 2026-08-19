Galatasaray'a Conrad Harder'dan müjdeli haber!

Leipzig forması giyen Conrad Harder'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Leipzig, Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
"İNATÇI BİR KARAKTER"
Bild'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Leipzig, geçen yaz 24 milyon euro'luk rekor transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Conrad Harder'ı elden çıkarmak istiyor.
Harder, ilk yılında beklentileri karşılayamadı ve ayrıca biraz inatçı bir karakter olarak biliniyor."
ALMANYA'DA PERFORMANSI
Leipzig'e geçen yıl imza atan 21 yaşındaki Danimarkalı golcü, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
"İNATÇI BİR KARAKTER"
Bild'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Leipzig, geçen yaz 24 milyon euro'luk rekor transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Conrad Harder'ı elden çıkarmak istiyor.
Harder, ilk yılında beklentileri karşılayamadı ve ayrıca biraz inatçı bir karakter olarak biliniyor."
ALMANYA'DA PERFORMANSI
Leipzig'e geçen yıl imza atan 21 yaşındaki Danimarkalı golcü, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.