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Galatasaray'a Conrad Harder'dan müjdeli haber!

Leipzig, Galatasaray'ın ilgilendiği Conrad Harder'ı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 10:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Conrad Harder'dan müjdeli haber!
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Leipzig forması giyen Conrad Harder'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, Leipzig, Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

"İNATÇI BİR KARAKTER"

Bild'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Leipzig, geçen yaz 24 milyon euro'luk rekor transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Conrad Harder'ı elden çıkarmak istiyor.

Harder, ilk yılında beklentileri karşılayamadı ve ayrıca biraz inatçı bir karakter olarak biliniyor."

ALMANYA'DA PERFORMANSI

Leipzig'e geçen yıl imza atan 21 yaşındaki Danimarkalı golcü, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı. 

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