Haber Tarihi: 19 Ağustos 2026 11:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 11:46

YÖKDİL Açıklandı mı? 2026 YÖKDİL/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) giren adaylar, "YÖKDİL açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle 2026-YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda.

YÖKDİL Açıklandı mı? 2026 YÖKDİL/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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ÖSYM'nin 2026 YÖKDİL duyurularında şu an için 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. ÖSYM'nin sınav sayfasında 9 Ağustos 2026 tarihinde YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığı görülüyor.
2026 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulandı. Sonuçların açıklanacağı tarih için adayların ÖSYM'nin resmi sınav takvimini ve duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuç belgesine erişim için gerekli bağlantıyı da duyuruyor.

YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı?


2026 yılında gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavı daha önce yapıldı. ÖSYM'nin 2026 YÖKDİL sınav sayfasında YÖKDİL/1'e ilişkin sınav ve cevap anahtarı duyuruları yer alıyor.

Sonuç: YÖKDİL açıklandı mı?

2026-YÖKDİL/2 sonuçları henüz açıklanmadı. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sonuç duyurusunu ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında puanlar ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.

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