19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Parma'da Diego Carlos için teklif

Parma, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Parma'da Diego Carlos için teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Diego Carlos'a İtalya'dan transfer teklifi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A ekiplerinden Parma, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

PARMA'DAN TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Parma, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SEZONU İTALYA'DA GEÇTİ

Diego Carlos, geride bıraktığımız sezonu da İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak geçirmişti. Como'da 31 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam eden Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.