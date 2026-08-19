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Galatasaray için Noah Sadiki iddiası!

Galatasaray, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Noah Sadiki iddiası!
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Galatasaray için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre, Galatasaray, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Noah Sadiki'nin durumunu yakından takip ediyor.

Sunderland, Sadiki'den bu yaz yüksek bir kar elde etmeyi bekliyor. İngiliz ekibi, Galatasaray'dan gelecek yüksek bir teklifle birlikte transfer için ikna olabilir.

İngiliz ekibi Sunderland, Noah Sadiki'yi geçen yıl Union Saint-Gilloise'den 17 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Noah Sadiki, Sunderland forması altında çıktığı 35 maçta 1 asist yaptı.

SUNDERLAND İLE SÖZLEŞMESİ

Sunderland ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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