18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
1-1
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
2-2
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
0-0
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
0-4
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
3-1
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
5-6

Beşiktaş'ın yeni silahı: Boğucu pres

Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana 5'te 5 yapan Vincenzo Italiano, siyah-beyazlılara hem hücumda hem savunmada damga vuran bir kimlik kazandırdı. Sezonun ilk 5 resmi maçında gol yemeyen siyah beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında ön alan baskısıyla da dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yeni silahı: Boğucu pres
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın Haziran ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Vincenzo İtaliano, kısa sürede taraftarların gönlüne girerken aldığı sonuçlarla da camiayı sevindirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona 5'te 5 ile başlayan siyah-beyazlılar, 4 Avrupa, 1 de Süper Lig maçında kalesinde hiç gol görmedi.

Fiziksel gücü yüksek, tempolu bir takım vaadinde bulunan İtaliano, şu ana dek bunun ışığını verdi.

Siyah beyazlılar ligin ilk müsabakasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken istatistikleriyle de dikkat çekti.

Beşiktaş, SüperLig'in ilk haftasında, ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına rakibine en az pas yaptıran (6.4) ve ön alanda en fazla top kazanan (14) takım oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.