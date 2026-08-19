Beşiktaş'ın yeni silahı: Boğucu pres

Beşiktaş'ın Haziran ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Vincenzo İtaliano, kısa sürede taraftarların gönlüne girerken aldığı sonuçlarla da camiayı sevindirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona 5'te 5 ile başlayan siyah-beyazlılar, 4 Avrupa, 1 de Süper Lig maçında kalesinde hiç gol görmedi.
Fiziksel gücü yüksek, tempolu bir takım vaadinde bulunan İtaliano, şu ana dek bunun ışığını verdi.
Siyah beyazlılar ligin ilk müsabakasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken istatistikleriyle de dikkat çekti.
Beşiktaş, SüperLig'in ilk haftasında, ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına rakibine en az pas yaptıran (6.4) ve ön alanda en fazla top kazanan (14) takım oldu.
Fiziksel gücü yüksek, tempolu bir takım vaadinde bulunan İtaliano, şu ana dek bunun ışığını verdi.
Siyah beyazlılar ligin ilk müsabakasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken istatistikleriyle de dikkat çekti.
Beşiktaş, SüperLig'in ilk haftasında, ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına rakibine en az pas yaptıran (6.4) ve ön alanda en fazla top kazanan (14) takım oldu.