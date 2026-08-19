Buss kardeşler, Jeanie Buss'ın itirazına rağmen Lakers hisselerini satmakta kararlı

Los Angeles Lakers'ın eski sahibi Jerry Buss'ın altı çocuğundan beşi, kardeşleri Jeanie Buss'ın karşı çıkmasına rağmen ailenin takımda kalan azınlık hisselerini satma planından vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Johnny, Jimmy, Janie, Joey ve Jesse Buss, salı günü ESPN'e yaptıkları ortak açıklamada satış konusundaki tutumlarını bir kez daha yineledi.
Beş kardeş açıklamalarında, "Bu karar konusunda birlik içinde olmaya devam ediyoruz. Süreci düşünceli, saygılı ve uygun prosedürler çerçevesinde ilerletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Buss kardeşler pazartesi günü, aile vakfının Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesinin, Mark Walter'dan kulübün çoğunluk hissesini satın almakta olan Josh Kushner ve Bob Iger'a satılması yönünde oy kullandıklarını açıklamıştı.
Jeanie Buss ise aynı günün ilerleyen saatlerinde avukatı Adam Streisand aracılığıyla gönderdiği bir mektupla bu plana karşı mücadele edeceğini duyurdu. Jeanie, kardeşlerinin kendi onayı olmadan aile vakfına ait hisseleri satamayacağını savunuyor.
Beş kardeş kalan hisseleri satmayı başarırsa Jeanie Buss, Lakers'taki "governor" görevini sürdürme hakkını da kaybedebilir. Jeanie'nin, Walter'ın geçen yıl takımın çoğunluk kontrolünü 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın aldığı anlaşma kapsamında en az 2030 yılına kadar bu görevde kalması planlanıyordu.
Buss kardeşlerin geçen yılki satıştan kişi başına yaklaşık yarım milyar dolar kazandığı bildirilmişti. Ancak 17 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Lakers'ın değeri o tarihten bu yana daha da yükselmiş durumda. Walter'ın hisselerini Kushner ve Iger'a devredeceği yeni anlaşmada kulübün değerlemesinin 12,5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
Jeanie Buss, babası Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünden bu yana Lakers'ın governor'ı olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl takımın Walter'a satılması kararında da Buss ailesine liderlik etmişti. Walter ise şu anda vergi meseleleri nedeniyle federal soruşturma altında bulunuyor.
Bununla birlikte Buss kardeşlerin tamamı geçen yıl Lakers'ın çoğunluk kontrolünün bırakılmasını desteklememişti. Joey ve Jesse Buss da geçtiğimiz kasım ayında kulüpteki yönetici pozisyonlarından kovulmuştu.
Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünden bu yana kardeşler arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşandı. Jeanie, 2017 yılında Jim Buss'ı Lakers'ın basketbol operasyonlarının başındaki görevinden almış, yalnızca bir hafta sonra ise Jim ve Johnny'nin kendisini Lakers'ın kontrol sahibi yöneticiliğinden uzaklaştırma girişimi üzerine kardeşlerine karşı dava açmıştı.
Beş kardeş açıklamalarında, "Bu karar konusunda birlik içinde olmaya devam ediyoruz. Süreci düşünceli, saygılı ve uygun prosedürler çerçevesinde ilerletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Buss kardeşler pazartesi günü, aile vakfının Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesinin, Mark Walter'dan kulübün çoğunluk hissesini satın almakta olan Josh Kushner ve Bob Iger'a satılması yönünde oy kullandıklarını açıklamıştı.
Jeanie Buss ise aynı günün ilerleyen saatlerinde avukatı Adam Streisand aracılığıyla gönderdiği bir mektupla bu plana karşı mücadele edeceğini duyurdu. Jeanie, kardeşlerinin kendi onayı olmadan aile vakfına ait hisseleri satamayacağını savunuyor.
Beş kardeş kalan hisseleri satmayı başarırsa Jeanie Buss, Lakers'taki "governor" görevini sürdürme hakkını da kaybedebilir. Jeanie'nin, Walter'ın geçen yıl takımın çoğunluk kontrolünü 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın aldığı anlaşma kapsamında en az 2030 yılına kadar bu görevde kalması planlanıyordu.
Buss kardeşlerin geçen yılki satıştan kişi başına yaklaşık yarım milyar dolar kazandığı bildirilmişti. Ancak 17 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Lakers'ın değeri o tarihten bu yana daha da yükselmiş durumda. Walter'ın hisselerini Kushner ve Iger'a devredeceği yeni anlaşmada kulübün değerlemesinin 12,5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
Jeanie Buss, babası Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünden bu yana Lakers'ın governor'ı olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl takımın Walter'a satılması kararında da Buss ailesine liderlik etmişti. Walter ise şu anda vergi meseleleri nedeniyle federal soruşturma altında bulunuyor.
Bununla birlikte Buss kardeşlerin tamamı geçen yıl Lakers'ın çoğunluk kontrolünün bırakılmasını desteklememişti. Joey ve Jesse Buss da geçtiğimiz kasım ayında kulüpteki yönetici pozisyonlarından kovulmuştu.
Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünden bu yana kardeşler arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşandı. Jeanie, 2017 yılında Jim Buss'ı Lakers'ın basketbol operasyonlarının başındaki görevinden almış, yalnızca bir hafta sonra ise Jim ve Johnny'nin kendisini Lakers'ın kontrol sahibi yöneticiliğinden uzaklaştırma girişimi üzerine kardeşlerine karşı dava açmıştı.