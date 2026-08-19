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Galatasaray'da ayrılık gelişmesi: Mario Lemina!

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzalayan Mario Lemina, Al Shabab ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 08:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık gelişmesi: Mario Lemina!
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Galatasaray'da yeni sözleşme imzalanan Mario Lemina için ayrılık iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayhan Şensoy'un haberine göre, Gabonlu yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

BONSERVİS ALINACAK

Sarı-kırmızılı ekibin de bu transferden bir bonservis bedeli alacağı ancak rakamın henüz netleşmediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

Galatasaray'la olan sözleşmesini 21 Temmuz 2026 tarihinde 2028'e kadar uzatan Mario Lemina, Galatasaray ile çıktığı 86 karşılaşmada 5 gol ve 4 asist kaydetti.  

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