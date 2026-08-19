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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, taraftarı önünde avantajlı bir skor için sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:31
Haber: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 20 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı 20 Ağustos Perşembe oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)

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