Monaco, Paul Pogba ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. Uzun süren doping cezasının ardından futbola yeniden dönen Fransız yıldızın, kulüpteki serüveni beklenenden erken sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1,5 YIL SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ
Doping cezası nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Pogba, cezasının sona ermesiyle birlikte kariyerine Monaco'da yeniden başlamıştı. Ancak deneyimli futbolcu, Fransız ekibinde beklentileri karşılayamadı.
MONACO'DA 6 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Monaco formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Pogba, gol veya asist katkısı üretemedi. 2026/27 sezonunda ise henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.
Doping cezası nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Pogba, cezasının sona ermesiyle birlikte kariyerine Monaco'da yeniden başlamıştı. Ancak deneyimli futbolcu, Fransız ekibinde beklentileri karşılayamadı.
MONACO'DA 6 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Monaco formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Pogba, gol veya asist katkısı üretemedi. 2026/27 sezonunda ise henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.