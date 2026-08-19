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Monaco, Paul Pogba ile yollarını ayırdı

1,5 yıllık doping cezasının ardından sahalara dönen Paul Pogba'nın Monaco macerası kısa sürdü. Fransız devi, 33 yaşındaki yıldızla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:20
Fotoğraf: X.com
Monaco, Paul Pogba ile yollarını ayırdı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. Uzun süren doping cezasının ardından futbola yeniden dönen Fransız yıldızın, kulüpteki serüveni beklenenden erken sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1,5 YIL SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ

Doping cezası nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Pogba, cezasının sona ermesiyle birlikte kariyerine Monaco'da yeniden başlamıştı. Ancak deneyimli futbolcu, Fransız ekibinde beklentileri karşılayamadı.

MONACO'DA 6 MAÇA ÇIKTI

2025/26 sezonunda Monaco formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Pogba, gol veya asist katkısı üretemedi. 2026/27 sezonunda ise henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.

 

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