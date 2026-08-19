Malick Fofana'dan Galatasaray'a ret!

Lyon forması giyen Malick Fofana, Galatasaray'ı reddetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ROMA ANLAŞTI
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, Fransız oyuncunun transferi için Lyon ile bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENİYOR
Roma, transferi tamamlamak için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçların tamamlanmasını bekliyor.
GALATASARAY'A RET
Fofana için son dönemde Galatasaray da devreye girdi. Roma'ya transfer olmak isteyen 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı reddetti.
Lyon'da bu sezon 3 maçta süre bulan Fofana, 190 dakika sahada kaldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, Fransız oyuncunun transferi için Lyon ile bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENİYOR
Roma, transferi tamamlamak için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçların tamamlanmasını bekliyor.
GALATASARAY'A RET
Fofana için son dönemde Galatasaray da devreye girdi. Roma'ya transfer olmak isteyen 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı reddetti.
Lyon'da bu sezon 3 maçta süre bulan Fofana, 190 dakika sahada kaldı.