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Malick Fofana'dan Galatasaray'a ret!

Roma, Lyon'dan Malick Fofana'yı kadrosuna katmak istiyor. Roma'ya transfer olmak isteyen Fofana, Galatasaray'ı reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 10:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Malick Fofana'dan Galatasaray'a ret!
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, Fransız oyuncunun transferi için Lyon ile bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENİYOR

Roma, transferi tamamlamak için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçların tamamlanmasını bekliyor.

GALATASARAY'A RET

Fofana için son dönemde Galatasaray da devreye girdi. Roma'ya transfer olmak isteyen 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı reddetti.

Lyon'da bu sezon 3 maçta süre bulan Fofana, 190 dakika sahada kaldı.  

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